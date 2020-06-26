انطلاق دوري الأمم الأوروبية في موعده بقمة نارية بين ألمانيا وإسبانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن انطلاق منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية، في موعدها، بدءًا من الثالث من شهر سبتمبر.





وتم تحديد مواعيد مباريات البطولة، بحيث تبدأ بمباراة قمة المجموعة الرابعة في المستوى الأول بين إسبانيا وألمانيا في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك مباراة سويسرا وأوكرانيا في نفس المجموعة.





وتقرر انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدءًا من يوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر، على أن ينتهي دور المجموعات في الثامن عشر من شهر نوفمبر، كما أنه من المقرر أن تقام المباراة النهائية في شهر يونيو من العام المقبل 2021.





وسحبت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية في شهر مارس الماضي، وجاءت نتائجها كالآتي:





المستوى الأولى





في المجموعة الأولى: هولندا - إيطاليا - البوسنة والهرسك - بولندا





في المجموعة الثانية: إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - أيسلندا





في المجموعة الثالثة: البرتغال - فرنسا - السويد - كرواتيا





في المجموعة الرابعة: سويسرا - إسبانيا - أوكرانيا - ألمانيا





المستوى الثاني





في المجموعة الأولى : النمسا - النرويج - إيرلندا الشمالية - رومانيا

في المجموعة الثانية: جمهورية التشيك -إسكوتلندا - سلوفاكيا - الكيان الصهيوني

في المجموعة الثالثة:روسيا - صربيا - تركيا - المجر

في المجموعة الرابعة: ويلز - فنلندا - جمهورية إيرلندا - بلغاريا





المستوى الثالث:





في المجموعة الأولى :أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتنجرو

في المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا

في المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفانيا - كوسوفو - اليونان

في المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا





المستوى الرابع





في المجموعة الأولى : مالطا - أندورا - لاتفيا - جزر فارو

في المجموعة الثانية: سان مارينو - ليشنشتاين - جبل طارق







