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أخبار العالم

صفقات مشبوهة مع حكومة الوفاق .. شركة أسلحة تركية تحصل على الملايين من مصرف ليبيا المركزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:43 م
شركة تركية تحصل على
شركة تركية تحصل على ملايين من مصرف ليبيا المركزي
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قسم الخارجي
تكشف وثائق مسربة حديثا، عن تحويل ملايين اليوروهات من البنك المركزي في ليبيا إلى شركة تركية للأسلحة وهي شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية "SSTEK"، بموجب طلب من حكومة الوفاق.

وأشارت وسائل إعلامية بينها "ليبيا ريفيو" وصحيفة "الساعة" إلى أن تلك الشركة التي تأسست في 2016 تابعة لهيئة الصناعة الدفاعية في تركيا، أنشأت شركات جديدة كما عقدت شراكات لدعم التنمية العسكرية.

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وتذكر الوثائق، بحسب الصحيفة الليبية، أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا طلب من محافظ البنك المركزي الليبي تحويل 169 مليون يورو إلى الشركة التركية. 

وأوضحت أن حكومة الوفاق طلبت من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلغاء خطاب سابق يقضي بإصدار خطاب اعتماد، بينما طلب منه تحويل المبلغ مباشرة لحساب الشركة، وأشارت التقارير إلى وجود استثناءات لصالح الشركة التركية المذكورة.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقا قبل سقوط معمر القذافي.
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