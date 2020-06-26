روسيا: بوتين وماكرون يدعوان لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبا خلال اجتماعهما الافتراضي، اليوم الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة.





وأضاف الكرملين في بيان إن بوتين وماكرون أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا.





وأوضح البيان أن الرئيسين "أكدا دعمهما للدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين.





ودعا كل من بوتين وماكرون إلى توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية.



