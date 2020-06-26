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أخبار العالم

روسيا: بوتين وماكرون يدعوان لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:54 م
ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين
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قسم الخارجي
قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبا خلال اجتماعهما الافتراضي، اليوم الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة.

وأضاف الكرملين في بيان إن بوتين وماكرون أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا.

وأوضح البيان أن الرئيسين  "أكدا دعمهما للدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين.

ودعا كل من بوتين وماكرون إلى توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية.

بدوره قال القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" إن اللقاء الذي تم عبر الفيديو أكد على ضرورة وجود جدول أعمال للتصدي للأزمات وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا، مشيرا إلى ثقة ماكرون في القدرة على تحقيق تقدم مع روسيا في عدة ملفات.
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