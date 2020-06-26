ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

هدد قيادي بميليشيات حكومة الوفاق بشن هجوم على مدينة سرت غرب ليبيا، مؤكدا أن التجهيزات اكتملت وفي انتظار تعليمات فايز السراج.





ونقلت وسائل إعلامية عن إبراهيم بيت المال القيادي بميليشيات الوفاق قوله إنهم ينتظرون تعليمات السراج لبدء عملية عسكرية كبيرة نحو سرت.





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يأتي ذلك رغم إبلاغ الخارجية الأمريكية حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج بضرورة نزع سلاح الميليشيات واستئناف المحادثات بهذا الصدد.





وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها أعربت لحكومة الوفاق عن معارضة كل التدخلات الأجنبية في ليبيا وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.





وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها حذرت حكومة السراج من أن الميليشيات التي تعيق التسوية السياسية للأزمة ستخضع لعقوبات.



