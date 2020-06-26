AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:37 م
ميليشيات الوفاق تهدد
ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت
Advertisements
قسم الخارجي
هدد قيادي بميليشيات حكومة الوفاق بشن هجوم على مدينة سرت غرب ليبيا، مؤكدا أن التجهيزات اكتملت وفي انتظار تعليمات فايز السراج.

ونقلت وسائل إعلامية عن إبراهيم بيت المال القيادي بميليشيات الوفاق قوله إنهم ينتظرون تعليمات السراج لبدء عملية عسكرية كبيرة نحو سرت.

اقرأ أيضا:

يأتي ذلك رغم إبلاغ الخارجية الأمريكية حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج بضرورة نزع سلاح الميليشيات واستئناف المحادثات بهذا الصدد.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها أعربت لحكومة الوفاق عن معارضة كل التدخلات الأجنبية في ليبيا وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها حذرت حكومة السراج من أن الميليشيات التي تعيق التسوية السياسية للأزمة ستخضع لعقوبات.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا دعت جميع الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السراج يلتقى أردوغان غدا.. وزير الخارجية الروسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

بعد الإنذار المصري.. تفاصيل اجتماع وفد أمريكي مع السراج ورسالة واشنطن لمؤججي الصراع

الوفاق ترفض تفكيك المليشيات ..والجيش الليبي: لن ننسحب من سرت والجفرة

لطمة لتركيا.. واشنطن تطالب حكومة السراج بنزع سلاح الميليشيات وتهددها بعقوبات

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

تجنبها فورا.. 10 أطعمة تضعف المناعة

ظهور مميز لـ سمر يسري بصحبة والدتها على الشاطئ.. صور

شاهد.. لحظة هجوم أنثى دب على سيارة مسرعة لإنقاذ صغيرها من الموت دهسا

السفير محمد عبدالحكيم: بيان الخارجية الأمريكية رسالة واضحة وشديدة لتركيا وميلشياتها.. فيديو

AdvertisementS

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

عطلة مجانية هذا الصيف.. قرية إيطالية تقدم عروضًا خيالية لجذب السائحين