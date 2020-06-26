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رياضة

دوري المحترفين لليد منتصف سبتمبر | وإعادة تشكيل لجان الاتحاد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
قرر مجلس إدارة إتحاد كرة اليد إعادة تشكيل اللجان المختلفة والتي انتهي عملها أواخر مايو 2020 مع التجديد بنفس الأسماء للجان الفنية والمسابقات عدا لجنة الحكام التي تتجه النية لتغييرها وذلك قبل وضع التصور النهائي لموعد ومكان مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين المتبقي منه ثلاث جولات لإعلان بطل الموسم الحالي .


وصرح مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد أن اللجان المختلفة خاصة المسابقات ستقدم خطتها والجداول الزمنية للموسم الجديد بالتنسيق مع جدول الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الذي يشرف عليه علاء السيد وفقا لإرتباطات المنتخب الوطني وكذلك البطولات القارية والدولية حتي يتسني للإتحاد وضع مواعيد إستكمال دوري المحترفين الذي ستستأنف مبارياته خلال منتصف سبتمبر المقبل .


وكان إتحاد اليد تلقي العديد من الإيضاحات والشكاوى من الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة بخصوص عمل التحاليل والمسحات اللازمة للاعبي الأندية وهل ستكون تحت إشراف معامل وزارة الشباب والرياضة ومن سيتحمل تكلفة إجراء المسحات اللازمة لكل لاعب.
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