فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة،، والأمر طال أيضًا عدد من نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» بمثابة صداع في رأس هؤلاء النجوم.









أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على الفن بشكل عام، سواء النجوم، أو نشاطهم الفني، فتوقف النشاط الفني بشكل جزئي تزامنًا مع تفش الوباء، حيث تم إغلاق المسارح ودور العرض السينمائي، والغيت الحفلات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي الفيروس، وعلى إثره توقفت بروفات العروض المسرحية، وتم تعليق التصوير بالأعمال السينمائية، وتوقفت الحفلات لفترة حتى جاءت فكرة الحفلات الـ أونلاين، التي تذاع «لايف» عبر يوتيوب، بدون جمهور.





ونال فيروس كورونا، من نجوم الفن أيضًا، فعانى عدد كبير منهم من ويلات هذا الوباء فمهنم من هزمه المرض وفارق الحياة، ومنهم من انتصر على الفيروس، وآخرون لا يزالون يصارعونه، نرصدهم فيما يلي:





وفاة أول فنان عربي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين في بيان صحفي لها، عن وفاة الفنان العراقي مناف طالب، اليوم الجمعة 26 يونيو، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد أيام من إصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

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ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيانها الصحفي، الفنان الراحل مناف طالب: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان».

وأصيب مناف طالب، قبل أيام بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وتم نقله إثرها إلى أحد مستشفيات العزل بالعاصمة العراقية بغداد، لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة اليوم.

ويعد مناف طالب، أول فنان عربي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ بداية اكتشاف الوباء في اخر العام الماضي 2019، وراح ضحيته الكثيرون حتى الآن.





رجاء الجداوي

أكتشفت الفنانة رجاء الجداوي، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، ومن هذا التاريخ وهي لا تزال حبيسة المستشفى تنتظر الشفاء من الفيروس القاتل لتعود لحياتها الطبيعية.



وأجرت رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاث إيجابية.

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.



