إلهام شاهين: مصر تخلصت من استعمار الإخوان فى 30 يونيو.. وقابلت بشار الأسد وتحدثنا ساعة

ضد الاخوان

انتصرت على الإخوان فى عز قوتهم وأنه كان لديها يقين أن الشعب المصرى لن يرضى بحكم الإخوان وكانت تتوقع أنهم لن يكملوا عاما فى الحكم بالفعل.

وأكدت إلهام شاهين، أنها صرحت فى إحدى القنوات اللبنانية أنها لا تعترف بـ محمد مرسى كرئيس لمصر، مشيرة إلى أنها انتصرت على الإخوان فى عز قوتهم وأنه كان لديها يقين أن الشعب المصرى لن يرضى بحكم الإخوان وكانت تتوقع أنهم لن يكملوا عاما فى الحكم بالفعل.

أنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الارهابية وتلقت العديد من التهديدات آنذاك،وأن الإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق والإنسانية.

وتابعت إلهام شاهين: فى 30 يونيو استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الارهابية، وكان عندى ثقة فى الجيش والشعب لحماية ثورة 30 يونيو، مؤكدة

وتابعت إلهام شاهين: فى 30 يونيو استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الارهابية، وكان عندى ثقة فى الجيش والشعب لحماية ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الارهابية وتلقت العديد من التهديدات آنذاك،وأن الإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق والإنسانية.

وكان هناك تحد كبير لجماعة الإرهابية"، لافتة إلى أنها تواصلت بجميع أصدقائها الفنانين والفنانات للنزول فى يوم 30 يونيو.

قالت إلهام شاهين إنها أجرت عدة مداخلات مع البرامج ليلة 29 يونيو لمطالبة الجميع بالنزول في مظاهرات ثورة 30 يونيو، وكان هناك تحد كبير لجماعة الإرهابية"، لافتة إلى أنها تواصلت بجميع أصدقائها الفنانين والفنانات للنزول فى يوم 30 يونيو.

تهديد الاخوان

وقالت إلهام شاهين، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يهاجمونها بضراوة شديدة نتيجة مواقفها ضدهم،و أن العديد نصحها بالعيش خارج مصر ولكنها كانت على ثقة بأن الإخوان لن يستمروا فى الحكم أكثر من عام.









وتابعت إلهام شاهين: أن جماعة الإخوان الإرهابية نظمت مليونية للخلاص منها و أن الإخوان هاجموها بأسلوب غير لائق لمجرد إعلانها موقفها تجاههم، لافتة إلى أنهم تجمعوا يوم جمعة أمام منزلها وبدأوا يهتفون ضدها ، لافتة إلى أن جميع الفنانين ساندوها في ذلك الموقف وتلقت اتصالات من جميع الفنانين ومنهم عادل إمام ويسرا للوقوف لمساندتها فى ذلك الموقف.







