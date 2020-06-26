إلهام شاهين: مصر تخلصت من استعمار الإخوان فى 30 يونيو.. وقابلت بشار الأسد وتحدثنا ساعة

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"تقديم الاعلامى حمدى رزق، وكشفت عن العديد من الملفات منها وقوفها ضد جماعة الإخوان الإرهابية والتهديدات التي تلقتها وإيضا زيارتها للشعب لسوريا وتفاصيل لقائها مع الرئيس بشار الاسد.
ضد الاخوان
قالت إلهام شاهين إنها أجرت عدة مداخلات مع البرامج ليلة 29 يونيو لمطالبة الجميع بالنزول في مظاهرات ثورة 30 يونيو، وكان هناك تحد كبير لجماعة الإرهابية"، لافتة إلى أنها تواصلت بجميع أصدقائها الفنانين والفنانات للنزول فى يوم 30 يونيو.
وتابعت إلهام شاهين: فى 30 يونيو استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الارهابية، وكان عندى ثقة فى الجيش والشعب لحماية ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الارهابية وتلقت العديد من التهديدات آنذاك،وأن الإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق والإنسانية.
وأكدت إلهام شاهين، أنها صرحت فى إحدى القنوات اللبنانية أنها لا تعترف بـ محمد مرسى كرئيس لمصر، مشيرة إلى أنها انتصرت على الإخوان فى عز قوتهم وأنه كان لديها يقين أن الشعب المصرى لن يرضى بحكم الإخوان وكانت تتوقع أنهم لن يكملوا عاما فى الحكم بالفعل.
تهديد الاخوان
وقالت إلهام شاهين، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يهاجمونها بضراوة شديدة نتيجة مواقفها ضدهم،وأن العديد نصحها بالعيش خارج مصر ولكنها كانت على ثقة بأن الإخوان لن يستمروا فى الحكم أكثر من عام.
وتابعت إلهام شاهين: أن جماعة الإخوان الإرهابية نظمت مليونية للخلاص منها وأن الإخوان هاجموها بأسلوب غير لائق لمجرد إعلانها موقفها تجاههم، لافتة إلى أنهم تجمعوا يوم جمعة أمام منزلها وبدأوا يهتفون ضدها، لافتة إلى أن جميع الفنانين ساندوها في ذلك الموقف وتلقت اتصالات من جميع الفنانين ومنهم عادل إمام ويسرا للوقوف لمساندتها فى ذلك الموقف.
وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها قامت برفع عدد من القضايا ضد كل من أساء إليها،وأن الإخوان هاجموا معظم الفنانين والفنانات،وأنها حصلت على حكم تاريخى بوقف إحدى قنوات الإخوان التي كانت تهاجمها،مؤكدة أن محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين، وعقد مع عدد منهم لقاء لكنها رفضت مقابلته.
انتحار
وكشفت إلهام شاهين، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع فى إحدى المناسبات الوطنية،قائلة:" أخبرت الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدى فرحتى بسبب وقوف الجيش إلى جانب ثورة 30 يونيو وحماية الشعب المصرى".
وتابعت إلهام شاهين قائلة:" قلت للرئيس السيسى انا كنت على وشك الانتحار"، موضحة، الخروج من مصر كان بمثابة انتحار، والعيش بها فى ظل حكم الإخوان كان موت بالنسبة لها أيضا، مشيرة إلى أن مدير مكتب محمد مرسى هددها أكثر من مرة لتوافق على مقابلته، ولكنها رفضت ذلك.
وأضافت الفنانة إلهام شاهين، أن الشعب المصري أبهر العالم فى ثورة 30 يونيو حيث نزل للشارع أكثر من 30 مليون مصرى،ولكنها لم تكن تتوقع نزول الشعب المصرى بكل هذه الأعداد فى ظل التهديدات التي كان يتلقاها الجميع من جماعة الإخوان الارهابية.
الاحتفال فى الاتحادية
قالت إلهام شاهين، إنها نزلت الاتحادية وسط الملايين ومع عدد كبير من الفنانين والشباب وأقاموا احتفالية ضخمة،مضيفة" كنت فرحانه جدا المشاهد العظيمة التى فعلها الجميع".
وأكدت إلهام شاهين، أنها شعرت بالفخر والحماسة بالسعادة والحب الذي ظهر بين المصريين فى احتفالية الاتحادية وأن الفرحة كانت عارمة بسبب انتصارنا على جماعة الإخوان الإرهابية، معقبة:" حكمهم كان احتلالا واستعمارا لمصر".
وأكدت إلهام شاهين، أنه برغم مواقفها ضد الإخوان والتهديدات التى تلقتها منها، إلا إنها لم تشعر بالخوف إطلاقا.
لقاء بشار الاسد
كشفت إلهام شاهين، تفاصيل زيارتها إلى سوريا برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى حيث قالت أنها زارت سوريا فى ظل الأحداث الإرهابية التى تمر بها بناء على دعوة من نقابة الفنانين السورية، وتم تكريمها آنذاك، فى عيد الفنانين.
وأكدت إلهام شاهين، أنها قابلت الرئيس السورى بشار الأسد، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات الكبيرة، لافتة إلى أن الأسد كشف لها عن الأحداث الارهابية التى تدور فى سوريا، إضافة إلى خطف الشباب والبنات السوريين من قبل تركيا من منطقة الحدود للاتجار فيهم.
وأوضحت شاهين، أن لقاءها مع الرئيس السورى استمر لمدة ساعة، وعبر عن حبه لمصر وامتنانه لدعم مصر للدولة السورية.