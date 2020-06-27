المرأة ستعود للعمل واللاعبون لا.. مؤمن سليمان يطالب اتحاد الكرة بتحديد مواعيد مباريات الدوري.. فيديو





وأكد مؤمن سليمان في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه مع قرار عودة النشاط الرياضي والدوري مشددا أن توجه الدولة هو ممارسة الحياة بشكل طبيعي مع الاخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.









وأضاف مؤمن سليمان أن المرأة العاملة ستعود لعملها خلال الفترة المقبلة فمن غير المنطقي أن يبقى اللاعب في منزله.





اللجنة الخماسية بضرورة تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري المصري وان تقام المباريات كل 3 ايام حتى يبدأ الموسم المقبل في موعده. وطالب مؤمن سليمانبضرورة تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري المصري وان تقام المباريات كل 3 ايام حتى يبدأ الموسم المقبل في موعده.





وأضاف أن التغييرات يجب أن تصل لـ 5 تغييرات حتى يتم اراحة اللاعبين.