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رياضة

ناقد رياضى: يورجن كلوب يستحق تمثالا ومحمد صلاح سيرحل فى صفقة تبادلية ..فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 01:52 ص
محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
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حسن العمدة
قال الناقد الرياضى، عادل كريم، إن نادي ليفربول الإنجليزي، توج بلقب الدورى الإنجليزي الممتاز، عن جدارة واستحقاق، نظرا لما قدمه على مدار الموسم.

وأضاف عادل كريم، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الصفقة الأبرز لنادي ليفربول، هو المدرب الألماني يورجن كلوب، الذى استطاع صنع توليفة ‘صعدت بالنادي لمنصات التتويج، لافتا إلى أن يورجن كلوب يستحق تمثالا لما قدمه مع عملاق الميرسيسايد.

وأشار إلى أن مانشستر سيتي لن يمانع فى عمل ممر شرفي لنادي ليفربول، بسبب العلاقة الجيدة بين يورجن كلوب وبيب جوارديولا، منذ عملهما بالدورى الألمانى، قبل عدة سنوات.

وتابع الناقد الرياضى، حديثه، إن المصري محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى، لن يرحلا عن انفيلد رود، إلا عبر صفقات تبادلية فقط.
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