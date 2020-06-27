استمرار أعمال الشغب في شوارع لندن بعد فض حفل غنائي.. فيديو وصور

استمرت أعمال الشغب في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات بين الشرطة إثر محاولتها فض حفل غير مرخص غربي العاصمة.





ونشرت شبكة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق الازدحام الشديد أثناء الحفل بينما تعكف قوات الأمن على فض الحفل وتفرقة الحشود.





ومساء الجمعة، أعلنت الشرطة البريطانية إصابة حوالي 140 ضابط شرطة أصيبوا يوم الأربعاء أثناء تصديهم لسلسلة من حفلات الشوارع والاحتجاجات غير القانونية في شوارع حي بريكستون بلندن.





وتم نشر عدد آخر من أفراد الشرطة في الشوارع مساء الخميس، لكن بعضهم هوجم مرة أخرى في منطقة نوتينج هيل بغرب لندن حيث أقيم عدد من الحفلات الموسيقية بلا ترخيص.











