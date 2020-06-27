فرج عامر: استكمال الدورى قرار سيادي وعلى الجميع الالتزام به

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن استكمال الدورى الممتاز، قرار سيادي ويجب على جميع الأندية الالتزام بتنفيذ تعليمات الدولة.





وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن استكمال الدورى قرار سيادي ويجب علينا الالتزام بتنفيذ تعليمات الدولة.





وشدد رئيس نادي سموحة السكندري، بأنه من غير المعقول، صدور قرار سيادي من الدولة، باستكمال الدورى والبعض يرفض التنفيذ.





وأوضح فرج عامر، إن ميزانية نادي سموحة ليست كبيرة ولم تتضرر من توقف المسابقة أو استئنافه، مضيفا بأن الجهاز الفنى لسموحة يدرس يحرص على تقسيم لاعبي الفريق فى التدريبات، ويمنع استخدام غرف خلع الملابس.



