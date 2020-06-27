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أخبار العالم

مصر تتوصل لاتفاق مع إثيوبيا لتأجيل ملء سد النهضة.. وأمريكا تؤكد على ضرورة وقف إطلاق في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 27/يونيو/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • السيسي: منفتحون على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة
  • مصر تسجل  1625 حالة جديدة بكورونا
  • الكويت تعلن تسجيل 915 إصابة جديدة بكورونا
  • السعودية.. 3938 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 120471
  • أمريكا تفرض قيودًا على تأشيرات مسؤولين صينيين


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تهتم بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

ونقلت صحيفة "الراي" عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية قوله أنه تم التوافق في ختام القمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، على بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف أنه التوافق بين الدول الثلاث شمل الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل.

ونقلت "القبس" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها. 

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1625 حالة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 87 حالة جديدة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الكويت أعلنت تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 43703، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 341 حالة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت  تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة، إضافة إلى تعافي 2589 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الخارجية الأمريكية جددت ضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، ومؤكدة رفضها للهجوم الذي تحضر له الوفاق والقوات التركية، داعية لاحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة "نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل".

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة ستضع قيودا على تأشيرات عدد غير محدد من المسئولين الحاليين والسابقين المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني، على خلفية قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج.
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