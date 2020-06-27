ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

كشفت مصادر أمنية، أمس الجمعة، عن وجود بوادر نزاع مسلح بين المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية والموالية لتركيا، وبين تلك المتواجدة في العاصمة طرابلس وعناصر أخرى في مصراتة.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن المصادر قولها إن "مليشيات مصراتة تستعد لشن هجوم عنيف يستهدف مليشيات طرابلس، حيث دخلت الأولى منطقة تاجوراء شرقي العاصمة استعدادًا للهجوم".





وأضافت: "مليشيات غنيوة وحلفاءها من بقية مليشيات طرابلس يستعدون لهذه المواجهة بإغلاق الطرق ووضع السواتر الترابية ونشر مسلحيها في شوارع ومباني منطقة بوسليم ومشروع الهضبة جنوب طرابلس".





وتابعت المصادر: " عناصر تابعة لمليشيا الردع قامت بخطف أحد العناصر التابعة لمليشيات مصراته يدعىمهند محمد المدني على خلفية معلومات تؤكد بأن مليشيات مصراته تستعد أيضا لتوجيه ضربة لمليشيا الردع بقيادة المتشدد عبد الرؤوف كارة".





وكشفت المصادر أن اجتماعا لقادة من مليشيات مصراتة وبعض العناصر من مليشيات طرابلس عقدوا اجتماعا مساء الجمعة في مدينة زليتن غرب مصراتة.





يأتي ذلك بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس، ودخول دخلت مليشيات الوفاق وتركيا مرحلة الاقتتال فيما بينها في محاولات منها لتوسيع نطاق نفوذها.



