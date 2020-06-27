AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية عبر إنستجرام أمام المرآة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر فلوكس وهو يستعرض مهاراته البدنية من أمام المرآة.

فيما نالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالآتى:
-الله يحميك، وأضاف آخر "الفورمة حلوة يا نجم".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

تحية للأصدقاء والأحبة.. أحمد فلوكس ينشر فيديو عبر إنستجرام

من المنيا وأفتخر.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة بالزي الصعيدي

افعل ما تحب.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. فيديو

على الحصان.. أحمد فلوكس ينشر فيديو جديدا والأهرامات فى الخلفية

أحمد فلوكس يستعرض مهاراته بالفروسية.. فيديو

ترشيحاتنا

استعدادا للدوري.. ننشر أبرز أسماء حكام الـ VAR في قائمة الـ 54 بمعسكر فيفا

أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية الجديدة

رابع أكبر بؤرة في العالم.. الهند تسجل 18552 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته..ومغردون : شابوه

في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي للفنانة غرام هندي وآخر ظهور لها

ناقد رياضى: يورجن كلوب يستحق تمثالا ومحمد صلاح سيرحل فى صفقة تبادلية ..فيديو

AdvertisementS

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري