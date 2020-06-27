بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

وقالت أميرة مختار: " حي الصلاه حي علي الفلاح .. فرحانه بالاذان قوى قوى قوى وعقبال لما افرح بشفي امي يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء".

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وكانت نسبة الأكسجين، لدى رجاء الجداوي، قد استقرت بعد فترة من مكوثها على جهاز التنفس الصناعي، ونفت ابنتها تدهور حالتها الصحية، ودخولها في غيبوبة، مؤكدة أن تلك الأخبار كاذبة.





وأجرت رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاث إيجابية.





وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجرى مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.





وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.





وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.



