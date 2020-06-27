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فيروس كورونا سيتراجع وسيصبح مثل دور البرد العادي.. أستاذ مناعة يوضح

السبت 27/يونيو/2020 - 03:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
أكد الدكتور محمود الأنصاري، أستشاري المناعة والكائنات الدقيقة إن الإعلام لعب دور خطير في تصدير حالة من الذعر، بسبب فيروس كورونا، في كافة وسائل الإعلام بالعالم، بالإضافة للمؤسسات الدولية.

وأَضاف الدكتور محمود الأنصاري، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية إم بي سي مصر ، أن فيروس كورونا يمكن التغلب عليه، بإلتزام المنزل، وإتباع البرتكول العلاجي السليم، لان الخوف الزائد تسبب في إرتفاع معدلات الوفاة في العالم.

وأشار "الأنصاري" إلى أن فيروس كورونا، سينتهج نفس فصيلته من الفيروسات التاجية، وسيضعف ويتحول إلة فيروس مثل فيروس البرد.

وأوضح "الأنصاري" أن إجراءات وزارة الصحة، وتعليمات مجلس الوزراء ، جاءت جيدة وموضوعية، ويجب على المواطنين الإلتزام بشكل أكبر في تطبيق إجرءات السلامة الوقائية، بعد إجرءات الفتح الجزئي.


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