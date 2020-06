بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

View this post on Instagram

مش قولتلكوا ستجمعنا هذه المآذنة؟ 🙈❤️ @ahmednasserassi . . . 📸: @hossamatefstudio @antikkahossam Dress: @amiraquzamelcouture Makeup: @raneemessam1 Hair: @alfredandmina Wedding planner: @noorallahwedding Headpiece: @mohamed.soir