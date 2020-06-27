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مرأة

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

السبت 27/يونيو/2020 - 01:00 م
ملكة جمال مصر
ملكة جمال مصر
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هاجر هانئ
حرصت أيسل خالد ملكة جمال مصر لعام 2017، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة لها من عقد قرانها.


وتألقت أيسل خالد فى عقد قرانها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا اتسم بصيحة الأوف شولدر وبذيل طويل، كما تميز الفستان بأنه مرصع ببعض التطريزات اللامعة، وقد حمل التصميم توقيع amiraquzamelcouture.


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وتزينت أيسل خالد، ملكة جمال مصر، بمجموعة مميزة من المجوهرات التى زادت من جمال طلتها، كما أكملت إطلالتها بإكسسوار شعر جذاب من mohamed.soir.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أيسل خالد على تسريحة شعر من صالون Alfred & Mina، كما وضعت لها خبيرة التجميل raneemessam مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


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