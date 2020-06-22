بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

حرص الفنان علي الحجار على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة من عقد قران أبنته فى حفل اقتصر على حضور المقربين من الأهل فقط.





أطلت ابنة علي الحجار فى عقد قرانها بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت جمبسوت ذا أكتاف مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت ابنة علي الحجار حذاء بيج ذا كعب عالى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة علي الحجار على تسريحة شعر بسيطة، ولم تستخدم مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.







