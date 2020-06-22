AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:35 ص
ابنة علي الحجار
ابنة علي الحجار
Advertisements
هاجر هانئ
حرص الفنان علي الحجار على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة من عقد قران أبنته فى حفل اقتصر على حضور المقربين من الأهل فقط.

أطلت ابنة علي الحجار فى عقد قرانها بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت جمبسوت ذا أكتاف مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

اقرأ أيضا ..

وانتعلت ابنة علي الحجار حذاء بيج ذا كعب عالى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة علي الحجار على تسريحة شعر بسيطة، ولم تستخدم مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.


بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها
بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها
بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

بفستان أنيق .. زوجة شيكابالا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بـ فستان بسيط.. عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها

مرتضى منصور يكشف خطة القناة الجديدة مع "إعلام المصريين"

قطع المياه عن هذه المناطق بالعاصمة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

حسام عاشور والأهلي.. قصة عشق لم تكتب لها النهاية

كاجوال و كلاسيك.. 10 صور تكشف أناقة أحمد فلوكس في عيد ميلاده

40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

AdvertisementS

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

5 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 22-6-2020

أمريكا تطالب بإجراء مباحثات حول ليبيا طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين والأمم المتحدة

حدث ليلا.. سامح شكري: إثيوبيا تزيد العداء.. وفاة نجل أوس أوس.. الجمهور يطارد رانيا يوسف..ومرتضى منصور يرفض إجراء المسحة

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 6 أعوام.. سرعة بديهة طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور