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محافظات

ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 12:46 م
ضبط 1500 كجم لحوم
ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضر بحملة في البحيرة..صور
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جمالات الدمنهورى

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين على محلات الجزارة  بنطاق المحافظة وتمكنت الحملة من تحرير 57 محضر لمحلات جزارة مخالفة وضبط 1500كجم لحوم فاسدة وتم مصادرتها والتحفظ عليها.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية على محلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدي صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وانها مذبوحه داخل المجازر المعتمده للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
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اسفرت الحملات التي نفذتها مديريه الطب البيطري بالبحيره بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والادارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة  خلال شهر يونيو الجارى عن تحرير 57 محضر وضبط كمية لحوم فاسدة تقدر بـ  1500طن وذلك من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والمجازر التابعة لها و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

.وفى سياق متصل أعلن الدكتور حسني عباسي مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحيرة انه تم منذ بداية شهر يونيو وحتى الآن تم ذبح 5711 ذبيحة بداخل المجازر الحكومي

.وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها ،وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور
ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور
ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور
ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور
ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور
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