لرعاية مصابي كورونا بالوزارة وصرف الأدوية لهم.. العدل تتعاقد مع السلام التخصصي والمصرية لتجارة الأدوية

أعلن المستشار على سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، عن التعاقد مع مستشفى السلام التخصصي بالزيتون، وذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات المستشار عمر مروان بشأن تذليل جميع العقبات أمام حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا من بين العاملين المنتفعين بخدمات الرعاية الصحية.









وأبرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في شأن صرف جميع الأدوية لمصابي فيروس كورونا وحالات الاشتباه والمخالطة من خلال الصيدليات التابعة للشركة على مستوى الجمهورية.

















وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ قرر عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وبديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27 يونيو، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة؛ وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.









وأوضح القرار أن المصاب بفيروس كورونا؛ يُعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد بإصابته؛ وكذلك المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد بإصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل.









وأشار بيان وزارة العدل؛ إلى أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.









فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إعداد خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري في الفترة القادمة.









وقال وزير العدل، إنه لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إجراءات الحماية تطبق بارتداء الكمامة، واستخدام القلم الخاص بكل فرد.









وأضاف أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لمقرات الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الموظفين إلى أماكن أكثر حداثة تليق بالخدمة التي تقدم للمواطنين.









وأوضح وزير العدل أنه من غير المنطقي أن تنظم مأموريات الشهر العقاري العمل داخل المقار وخارجها، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مقر جديد في سيتي ستار يقدم خدمة مميزة للمواطنين، وهناك مقر بالرحاب، وسيتم توفير تقنيات جديدة لتقليل الزحام بالنسبة للشهر العقاري.









ولفت إلى أن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري، منوها إلى أنه سيكون هناك خدمة مميزة في بعض المقارات لتقديم خدمة مميزة للجمهور بصورة لائقة بمقابل خدمة مدفوعة الثمن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات سواء تطبيق أو أون لاين من خلال شبكة معلومات.



