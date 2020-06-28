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برلمان

تعليم النواب تناقش خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:02 ص
طلاب
طلاب
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أحمد أيمن
قال النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعيم بمجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد غدا الإثنين، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد بالمدراس والجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ومصير الدراسة في ظل هذه الجائحة، على أن يتم مناقشة مقترحات المسئولين عن هذا الملف بجانب مناقشة توصيات اللجنة.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها ستطرح أزمة الطلاب المغتربين خلال امتحانات السنوات النهائية للجامعات، في اجتماع اللجنة، بعد تحويل أغلب المدن الجامعية الخاصة بإقامتهم إلى أماكن عزل لمصابي فيروس كورونا، الأمر الذي يشكل عائقا أمامهم بإضطرارهم السفر إلى بلادهم بعد كل امتحان.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى امتحانات الثانوية العامة المنعقدة حاليا، وذلك بحضور مسئولي وزارة التربية والتعليم بجانب مسئولي وزارة التعليم العالي.
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