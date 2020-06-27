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أخبار العالم

بسبب ازدواج الجنسية.. الرئيس الجزائري يقرر إلغاء تعيين وزير

السبت 27/يونيو/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم "السبت"، أن الرئيس عبد المجيد تبون ألغى قرار تعيين سمير شعابنة في منصب وزير منتدب مكلف بالجاليات في الخارج، بسبب رفض شعابنة التنازل عن جنسية ثانية يحملها.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أن شعابنة وافق خلال المشاورات التي جرت لتشكيل الطاقم الحكومي على تولي الحقيبة الوزارية دون الإعلان عن حمله لجنسية مزدوجة.

وأضاف البيان أن شعابنة رفض أن يمتثل للقانون والتنازل عن الجنسية الأجنبية ما أدى لإصدار قرار يلغي عضويته في الحكومة.
كان تبون قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي تعديلا حكوميا أبقى فيه على الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد وأغلب الوزراء في مناصبهم ومن أهمهم وزراء الخارجية والداخلية والعدل.

وشمل التعديل الحكومي تغيير وزراء الطاقة والفلاحة والتنمية الريفية والنقل والمالية والسياحة والجامعات والرقمنة والإحصائيات، ووزير الدولة للجاليات بالخارج، ووزيرة دولة المكلفة برياضة النخبة، كما تم تعيين وزير جديد منتدب مكلف بالاستشراف.

كما شمل التعديل فصل وزارتي المناجم عن الصناعة، والنقل عن الأشغال العمومية.
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