AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

زوجتي لا تصلي كيف أتعامل معها.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 05:34 م
زوجتي لا تصلي كيف
زوجتي لا تصلي كيف أتعامل معها
Advertisements
محمود ضاحي
زوجتي لا تصلي ماذا أفعل و كيف أتعامل معها.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح شلبي خلال فيديو بر الصفحة الرسمية للدار، أن الزوج عليه  التعامل مع زوجته طبيعي جدًا ولا تجعل هذا الأمر يؤثر على علاقتكما بشكل سلبي؛فصلاتها بينها وبين ربها، وكل فرد سيحاسبه الله على عمله فقط.
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كل ما عليك فعله هو الامتثال للخطاب الالهي للرسول - صلى الله عليه وسلم- ولأمته من بعده ، قال - تعالى-: « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ»، ( سورة طه: 132). 

وواصل: "مهمتك النصح والإرشاد و الدعاء لها بالهداية والصلاح، كما ينبغي لك الحرص على تخير الأوقات المناسبة وحثها على عبادة الله وطاعته بأسلوب لين جميل". 

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار خلال إجابتها على الفيسبوك ، أن  الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.


هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة ؟

كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ذكر أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، تعد جزءًا من المهر الذي أوجبته الشريعة الإسلامية كحق للفتاة المخطوبة في قوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). (النساء: 4).

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟ أن مهر المرأة تدخل فيه أشياء أخرى كقائمة العفش ومقدم الصداق فضلًا عن مؤخر الصداق.

وأوضح أن المهر تستحقه المرأة كاملًا إذا دخل الزوج بها كما في الآية الكريمة، لافتًا إلى أنه في حالة كتب الرجل الكتاب ولم يدخل بها، فإنه يوجب عليه دفع نصف المهر المتفق عليه كما في قوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).

وأشار إلى أنه في حالة عدم الدخول بالمرأة أو كتب الكتاب، فإن ذلك لا يوجب على الرجل شيئًا، وعليه تكون الشبكة من حق الخاطب ما لم يكن قد كتب الكتاب ودخل بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم رد الهدايا لخطيب سوء سمعتي وأهلي.. دار الإفتاء ترد

ما القيمة الشرعية للمهر والشبكة.. وما معنى مؤخر الصداق؟

هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته دون علمها؟.. الإفتاء توضح

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغما عنها

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

خالد أبو بكر مستشارا قانونيا لشركة لاند مارك للمقاولات في مصر والدول العربية

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

من جديد.. ميرهان حسين تقلد إليسا على أغنية «الشجر الناشف»

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بـ الأبيض والأسود.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد