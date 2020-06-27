من عطلته الصيفية.. أحمد خالد صالح يشارك متابعيه بصورة عبر الانستجرام





شارك الفنان أحمد خالد صالح ، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من عطلته الصيفية .





وتلقي تفاعل كبير من متابعينه بالاعجابات والتعليقات جاء ابرزها كالاتي :





ايه الحلاوة دى يا احمد





منور يابو خالد





ربنا يحميك يا حبيبي









يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.



