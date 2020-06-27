بـ هوت شورت.. نوال الزغبي تنشر صورة جديدة على إنستجرام

نشرت النجمة الذهبية نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت نوال الزغبي بملابس رياضيه داخل منزلها وهي تمارس التمارين الرياضية، ترتدى هوت شورت وبدى كت ابيض، ورفعت شعرها الأشقر للخلف، وانتعلت كوتش أنيقا.



يذكر أن احدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.