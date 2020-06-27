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محافظات

نائب محافظ السويس يتابع بدء العمل بالأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:47 م
عودة العمل بالمقاهي
عودة العمل بالمقاهي والكافتريات
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حسن غنيمة
تابع  الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات اللواءعبد المجيد صقر محافظ السويس بشأن عودة العمل لعدد من الأنشطة الخدمية والخاصة علي مستوي أحياء السويس، مؤكدا عدم التهاون، والغلق للمخالفين، وذلك خلال التأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ونبَّه رؤساء الاحياء ومسئولي الاشغالات والادارات الهندسية والتنظيم بالاحياء- من خلال الحملات المكثفة علي الانشطة المختلفة والمطاعم والمقاهي- علي جميع العاملين في المنشأت بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي، ضرورة الالتزام بنسبة ال25% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع الحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة ، واستخدام الادوات الصالحة للاستهلاك مرة واحدة فقط،  من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه والتعقيم بشكل مستمر .

فيما أكد المحافظ علي ضرورة توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم والتزام العاملين في المنشاة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشيرًا إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها؛ سيتم سحب ترخيص تشغيله، واتخاذ الاجراءات القانونية.

 ويواصل رؤساء الاحياء التنبيه علي المنشات والمقاهي والمطاعم بالاجراءات وتوقيع الاقرارات بتنفيذ التعليمات والاجراءات الاحترازية والالتزام بها حفاظا علي صحتهم .
نائب محافظ السويس يتابع بدء العمل بالأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
نائب محافظ السويس يتابع بدء العمل بالأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
نائب محافظ السويس يتابع بدء العمل بالأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
نائب محافظ السويس يتابع بدء العمل بالأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
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