AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خطرها لا يقل عن كورونا.. الفلاحين تحذر من دودة الحشد: تقضى على 80% من المحاصيل

السبت 27/يونيو/2020 - 07:55 م
دودة الحشد
دودة الحشد
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ظهور دودة الحشد في قرية المراشدة بقنا ينذر بكارثة بعد تهاون وزارة الزراعة بالتحذيرات السابقة واهمال تتبعها ولذا ندق جرس الانذار للمسؤلين للاستعداد لمواجهة هذه الحشرة الفتاكة .

ولفت " أبو صدام" إلي ان دودة الحشد دخلت مصر منذ أكثر من عام و اول تسجيل لدودة الحشد الخريفية في مصر كان في مايو 2019.

أقرأ أيضا :
الزراعة تعلن حالة الطوارئ لمنع دخول أسراب من الجراد 

واضاف ابوصدام ان دودة الحشد الخريفية لا تقل خطورة عن وباء كورونا فهي تقضي علي اكثر من 80 نوعا من المحاصيل الزراعية التي تزرع في مصر وان ظهورها الان مع ارتفاع درجة الحرارة يزيد الخطورة ويهدد الامن الغذائي لكل المصريين حيث موسم محصول الذره المفضل لهذه الحشره كما أن دورة حياتها لا تتعدي 30 في فصل الصيف مقابل 90 يوما في فصل الشتاء ومن المعروف أن هذه الحشرة ليس لها فترة سكون وتضع نحو 2000 بيضه تفقس بعد يومين أو ثلاثة في فصل الصيف .

وحذر عبدالرحمن وزارة الزراعه من استمرار الاستهانة بهذه الحشره المدمره والاعتماد علي البيانات الاطمئنانية وترك المقاومة للمزارعين دون المكافحة الجدية بعد ورود انباء عن انتشار هذه الحشرة في زراعات الذرة بقرية المراشده مركز الوقف بمحافظة قنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين يطالب بسعر ضمان 3000 جنيه لقنطار القطن

الفلاحين تكشف أسباب تراجع مساحات عباد الشمس وكيفية زيادتها

الفلاحين تحذر: تقلص مساحات زراعة القطن هذا العام

نقيب الفلاحين: مصر تحقق 3% فقط من الاكتفاء الذاتي لـ الزيوت

بعد تحذيرات الفاو.. نقابة الفلاحين: حدود مصر مؤمنة ضد هجوم الجراد الصحراوى

لمنع دخول الجراد.. الزراعة تعلن حالة الطوارئ.. والفلاحين: حدود مصر آمنة

ترشيحاتنا

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

إخلاء سبيل 5 متهمين في إعادة محاكمة بديع وآخرين بـ «اقتحام قسم العرب»

برشلونة يسقط بتعادل قاتل مع سيلتا فيجو ويمنح هدية ثمينة لـ ريال مدريد..فيديو

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

عشان تطمن ..11 سببا للسعال الجاف بعيدا عن كورونا