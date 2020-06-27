خطرها لا يقل عن كورونا.. الفلاحين تحذر من دودة الحشد: تقضى على 80% من المحاصيل

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شيماء مجدي



ولفت " أبو صدام" إلي ان دودة الحشد دخلت مصر منذ أكثر من عام و اول تسجيل لدودة الحشد الخريفية في مصر كان في مايو 2019.

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واضاف ابوصدام ان دودة الحشد الخريفية لا تقل خطورة عن وباء كورونا فهي تقضي علي اكثر من 80 نوعا من



وحذر عبدالرحمن وزارة الزراعه من استمرار الاستهانة بهذه الحشره المدمره والاعتماد علي البيانات الاطمئنانية وترك المقاومة للمزارعين دون المكافحة الجدية بعد ورود انباء عن انتشار هذه الحشرة في زراعات الذرة بقرية المراشده مركز الوقف بمحافظة قنا. واضاف ابوصدام ان دودة الحشد الخريفية لا تقل خطورة عن وباء كورونا فهي تقضي علي اكثر من 80 نوعا من المحاصيل الزراعية التي تزرع في مصر وان ظهورها الان مع ارتفاع درجة الحرارة يزيد الخطورة ويهدد الامن الغذائي لكل المصريين حيث موسم محصول الذره المفضل لهذه الحشره كما أن دورة حياتها لا تتعدي 30 في فصل الصيف مقابل 90 يوما في فصل الشتاء ومن المعروف أن هذه الحشرة ليس لها فترة سكون وتضع نحو 2000 بيضه تفقس بعد يومين أو ثلاثة في فصل الصيف .وحذر عبدالرحمن وزارة الزراعه من استمرار الاستهانة بهذه الحشره المدمره والاعتماد علي البيانات الاطمئنانية وترك المقاومة للمزارعين دون المكافحة الجدية بعد ورود انباء عن انتشار هذه الحشرة في زراعات الذرة بقرية المراشده مركز الوقف بمحافظة قنا. قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ظهور دودة الحشد في قرية المراشدة بقنا ينذر بكارثة بعد تهاون وزارة الزراعة بالتحذيرات السابقة واهمال تتبعها ولذا ندق جرس الانذار للمسؤلين للاستعداد لمواجهة هذه الحشرة الفتاكة .ولفت " أبو صدام" إلي ان دودة الحشد دخلت مصر منذ أكثر من عام و اول تسجيل لدودة الحشد الخريفية في مصر كان في مايو 2019.

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