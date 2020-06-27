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توك شو

بعد إعدام المسماري.. الحايس: سعيد بالقصاص للشهداء وعشت 11 يوما مع الإرهابيين

السبت 27/يونيو/2020 - 08:28 م
محمد الحايس
محمد الحايس
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هاني حسين
علق النقيب محمد الحايس أحد ابطال معركة الواحات، على إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري، قائلا:" نحن في عيد وفرح بإعدام عبد الرحيم المسماري وهذ هو القصاص والعدالة التي كنا ننتظرها  من أجل حق الشهداء ".

وأضاف  محمد الحايس   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   كل قيادات الدولة تقف على قلب رجل واحد ولا تترك حق الشهداء ".

 وتابع محمد الحايس :" مصر بها عدالة ولا تنسى حق أبنائها من الشهداء ، وأخبار إعدام الإرهابيين تشفي غليلنا ".

وأكمل محمد الحايس :" العناصر الإرهابية تسعى إلى هدم مؤسسات الدولة المصرية "، مضيفا:"  عشت 11 يوم مع الإرهابيين وهم لا يعرفون أي شيء عن الدين".

واضتف محمد الحايس :" فخور بما حققته بفضل دعوات المصريين  وأشعر بالفرحة من القصاص من الإرهابيين".
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