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حق الشهداء.. أحمد موسى: إعدام المسماري مصير كل خائن إرهابي

السبت 27/يونيو/2020 - 08:07 م
الإرهابي عبد الرحيم
الإرهابي عبد الرحيم المسماري
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري اليوم، المشارك في تنفيذ عملية الواحات الإرهابية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإرهابي  المسماري كان الذراع  اليمنى للإرهابي عماد عبد الحميد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  ابطالنا من القوات المسلحة القوا القبض على المسماري  وصفوا عدد كبير من الإرهابيين وتم تحرير النقيب محمد الحايس".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   حُكم على الإرهابي المسماري بالإعدام شنقا "، مضيفا:" الإرهابي المسماري تحدث  عن مصر وهدفهم من التواجد في مصر وهدم مؤسسات الدولة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   الإرهابي المسماري  له إعترافات تفصيلية عن دور الجماعات الإرهابية في مصر "، مضيفا:"  إعدام المسماري مصير الإرهابيين والعناصر الإرهابية  وهذا هو القصاص  ومصر لا تترك حق أبنائه من الشهداء ".

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