حق الشهداء.. أحمد موسى: إعدام المسماري مصير كل خائن إرهابي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري اليوم، المشارك في تنفيذ عملية الواحات الإرهابية .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإرهابي المسماري كان الذراع اليمنى للإرهابي عماد عبد الحميد ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ابطالنا من القوات المسلحة القوا القبض على المسماري وصفوا عدد كبير من الإرهابيين وتم تحرير النقيب محمد الحايس".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حُكم على الإرهابي المسماري بالإعدام شنقا "، مضيفا:" الإرهابي المسماري تحدث عن مصر وهدفهم من التواجد في مصر وهدم مؤسسات الدولة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي المسماري له إعترافات تفصيلية عن دور الجماعات الإرهابية في مصر "، مضيفا:" إعدام المسماري مصير الإرهابيين والعناصر الإرهابية وهذا هو القصاص ومصر لا تترك حق أبنائه من الشهداء ".



