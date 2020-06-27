عشقت الزمالك بسبب حازم إمام.. أوباما: خالد جلال غير في مسيرتي.. فيديو

كشف يوسف إبراهيم "اوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك، عن بداية مسيرته داخل القلعة البيضاء.
وقال أوباما، عبر قناة الزمالك، ان الامبراطور حازم امام سبب حبه وعشقه لنادي الزمالك وكرة القدم بشكل عام، وكان من بين أسباب زيادة شعبيه الابيض بين أجيال كثيرة.
وأضاف ، خالد جلال مدرب الزمالك السابق، هو من اعطاني الثقة واعطاني ايضا شارة الكابتن في مباراة الاسماعيلي، وكان أمر صعب بالنسبه لي.
وتابع ان البرتغالي فييرا وأسامه نبيه نجم الزمالك السابق، اول من صعدوني للفريق الاول ولهم الفضل عليّ.
واختتم نجم الزمالك ، تصريحاته ، بعدما رشحني فييرا ونبيه منذ وقتها لم اتدرب مع فريق الشباب.