بعد موجة الجدل.. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان احمد العوضى صورًا جديدة بصحبة زوجته ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





وعلق العوضى على الصورة "love “.





يذكر أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار أحدث صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بشكل مكثف في الساعات الماضية، على تطبيق إنستجرام.





وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصورة بوزن زائد، بشكل ملحوظ عن أحدث ظهور لها في الأشهر الأخيرة، ما أثار جدل متابعيها وجمهورها حول حملها من أحمد العوضي.





من جهة أخرى، خاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.





وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.