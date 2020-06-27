محافظ المنيا يتابع التزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية ويؤدي صلاة المغرب بمسجد صلاح الدين

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمسجد صلاح الدي ن بحي شمال المدينة عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





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وأشاد المحافظ، بمدى التزام المصلين داخل المساجد، وتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامات واصطحاب سجادة خاصة بهم من منازلهم، مع مراعاة مسافات التباعد بينهم.



