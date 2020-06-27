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محافظات

محافظ المنيا يتابع التزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية ويؤدي صلاة المغرب بمسجد صلاح الدين

السبت 27/يونيو/2020 - 11:00 م
محافظ المنيا يؤدي
محافظ المنيا يؤدي صلاة المغرب
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمسجد صلاح الدين بحي شمال المدينة عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

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وأشاد المحافظ، بمدى التزام المصلين داخل المساجد، وتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامات واصطحاب سجادة خاصة بهم من منازلهم، مع مراعاة مسافات التباعد بينهم.

وشارك "القاضي" أبناء المحافظة في أداء صلاة المغرب بمسجد صلاح الدين، داعيا المولى- عز وجل- ان يرفع البلاء والوباء عن أبناء الوطن، مناشدًا أبناء المحافظة الحفاظ على تطبيق كافة التعليمات الصادرة وخاصة خلال الفترة الراهنة.
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