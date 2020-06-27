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الأوقاف تكشف عن شرط لفتحها المساجد في صلاة الجمعة.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:26 م
المساجد
المساجد
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إبراهيم القادري
قال الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، إن فجر اليوم ودَّعنا "ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم" وعُدنا إلى "حي علي الصلاة حي علي الفلاح"، وهذا أثلج صدور المصريين جميعا.

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن فيروس كورونا لا يزال متواجدا، ويجب ان ينتبه المصلون، مشيرا الى ان وزارة الأوقاف وضعت عدة اجراءات للصلاة بالمسجد، منها ارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة مع المصلين.


وأوضح جابر طايع ، أن هناك علامات في المساجد لتحديد مسافات بين المصلين وهذا بناء علي بيانات وزارة الصحة، مؤكدا علي غلق دورات المياه بالإضافة إلى غلق دار المناسبات والأضرحة .


ونوه إلى أن صلاة الجمعة ستعلق لحين اشعار اخر واذا التزم المواطنون بالإجراءات؛ ستعود المساجد للعمل بكامل طاقتها.


واستكمل : أن المساجد كان بها أعداد المصلين تتناسب مع حجم المسجد والاشخاص الذين لم يأتوا بالكمامات وسجادات الصلاة الخاصة بهم تم توفيرها لهم .
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