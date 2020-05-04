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جابر طايع: لسنا فرحين بغلق المساجد ولكن الحفاظ على صحة المصريين واجب وطني وشرعي

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:21 م
جابر طايع
جابر طايع
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حمزة شعيب
قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إننا لا ننكر عاطفة المصريين وعلاقتهم بمساجد الله سبحانه وتعالى، ولكن جائحة كورونا التى لم تحدث فى القرن الحالى إلا مرة واحدة فى الخمسينيات أجبرت الدولة على اتخاذ إجراءات وقائية وطبية من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية تهدف إلى حماية صحة المصريين، وقرار المؤسسات الدينية بمصر، نابع من واجب وطنى وشرعى ودينى يحتم علينا الالتزام به حفاظًا على المواطنين، وتابع:"لسنا فرحين بهذا  ولكن علينا الالتزام من أجل المصريين".


وأشار إلى اتفاق المؤسسات الدينية من وزارة الأوقاف وشيخ الأزهر ودار الإفتاء على أن عدم فتح المساجد من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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