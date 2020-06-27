هاني الناظر يحذر من تناول الفيتامينات بدون استشارة الطبيب

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا وأستاذ الأمراض الجلدية، من تناول الفيتامينات دون استشارة الأطباء.





واوضح الناظر خلال حواره مع الإعلامي لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة": "لابد من وجود دكتور متخصص لتناول أدوية الفيتامينات لان تناولها قد يسبب مضاعفات كبيرة، معقبا: "على السوشيال ميديا بيطلعوا كل يوم وصفات وأغلبها خاطئ".





وتابع الناظر: "تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها كان ضروريا، والعالم كله يتجه لتحفيف الضوابط الاحترازية حرصا على الوضع الاقتصادي".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.