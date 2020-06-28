AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود فايز: إكرامي كسب رهان التأهل لمونديال روسيا 2018 وفاز بساعة كوبر .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:18 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ المنتخب الأول، أن شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب والأهلي راهن كوبر على التأهل لـ مونديال روسيا 2018، ولكن كوبر أخبره أنه متخوف من الأمر.


وأضاف محمود فايز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن إكرامي طلب  من كوبر أن يعطيه ساعته الشخصية كمكافأة حال التأهل، وعقب مباراة الكونغو دخل كوبر لغرفة الملابس، ووضع الساعة أمام إكرامي الذي سعد كثيرا بها.




وتابع أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز تلقي رسالة نصية تخبره أن هناك بلاغا للنائب العام ضده لـ تسديد مبلغ الـ 40 مليون جنيه التي حصل عليها عقب التوقيع للزمالك.


وأوضح أن اللاعبين حاولوا تهدئة السعيد، مشددا على أنه طلب من اللاعبين التركيز في مباراة السعودية التي كانت في اليوم التالي بمونديال روسيا 2018.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة طلبة: حسام حسن أكثر مدرب ظلمني.. فيديو

حازم إمام يكشف حقيقة ما حدث في معسكر مونديال روسيا 2018..فيديو

حازم إمام: فوجئنا بـ سلجادو داخل الجهاز الفني للمنتخب.. فيديو

المهدي سليمان: حارس المنتخب دائما من الأهلي أو الزمالك.. وأحمد ناجي لم يجرؤ على التغيير.. فيديو

عودة منتخب مصر لكأس العالم.. ذكريات العيد مع الفراعنة

صلاح لا يتحمل نتيجة مونديال روسيا.. مدرب أحمال المنتخب السابق: قاتلنا من أجل كأس العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

أشرف زكي عن أزمة يوسف الشريف: مش متابع

عبد الله مشرف يغادر المستشفى

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 32

الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل