محمود فايز: إكرامي كسب رهان التأهل لمونديال روسيا 2018 وفاز بساعة كوبر .. فيديو

أكد محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ المنتخب الأول، أن شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب و الأهلي راهن كوبر على التأهل لـ مونديال روسيا 2018، ولكن كوبر أخبره أنه متخوف من الأمر.









وأضاف محمود فايز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن إكرامي طلب من كوبر أن يعطيه ساعته الشخصية كمكافأة حال التأهل، وعقب مباراة الكونغو دخل كوبر لغرفة الملابس، ووضع الساعة أمام إكرامي الذي سعد كثيرا بها.









بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك اقرأ أيضا |









وتابع أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز تلقي رسالة نصية تخبره أن هناك بلاغا للنائب العام ضده لـ تسديد مبلغ الـ 40 مليون جنيه التي حصل عليها عقب التوقيع للزمالك.









وأوضح أن اللاعبين حاولوا تهدئة السعيد، مشددا على أنه طلب من اللاعبين التركيز في مباراة السعودية التي كانت في اليوم التالي بمونديال روسيا 2018.



