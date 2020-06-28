محمد رجب يستمتع بالبحر في إجازته الصيفية

نشر محمد رجب صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ظهر محمد رجب فى الصورة من خلال قضاء إجازته الصيفية على البحر.

















محمد رجب يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر انستجرام.









يذكر أن محمد رجب شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" رمضان 2020.









مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.