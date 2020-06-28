الزمالك يعلن ترحيبه بإقامة دوري جديد ويرفض استئناف الموسم الماضي.. فيديو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ادارة القلعة البيضاء ترحب بإقامة بطولة جديدة من الدوري الممتاز وعدم استكمال الموسم الحالي.





وأضاف أمير مرتضى: الإدارة لها أسبابها لهذا الأمر، لكي لا يخرج البعض بتصريحات غريبة عن هذا القرار، ولم نكن ننوي الحديث في هذا الأمر.





وكشف أمير مرتضى عن أسباب رفض الزمالك لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، والمطالبة بإقامة موسم جديد بجميع تفاصيله.





وقال: اصابة أي فرد من المنظومة الرياضية سيعرقل المسيرة، كما أن خوف اللاعبين على أنفسهم يجعلهم مترددين.





وتابع: ضغط اللاعبين لخوض 18 مباراة، ثم تصفيات افريقيا ثم بطولة افريقية ثم العودة للاستعداد لبطولة جديدة سيجعل الأمر يزداد صعوبة.





وأكمل: نتعرض لخسائر كبيرة من الأموال الطائلة التي تزيد عن ٢٥٠ مليون جنيه سنوياََ،تعاقد لاعبين ومصاريف واشياء اخرى.



