محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عنده مبدأ وانا ندمت على حاجات ونفسي ربنا يسامحني

View this post on Instagram

ايه كل الهري والكلام الفاضي وقله الادب اللي حصلت عشان الراجل ده قال انه عنده مبدأ معين هو انه ضد المشاهد الساخنه او الاحضان والبوس والكلام ده لانه ببساطه بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه وهو شغال بالمبدأ بقاله اكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان وانه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه اكتر احتراما من حد فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالو ده اخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الاول وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد من اعمال قديمه هو بيحضن فيها وقالو ايام ماكان بيحب التلامس وكميه قله ادب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال انه فيه ممثليين كتير زيه اصلا مش بيحبو يعملو ده او ندمو اصلا علي اعمال هما قدموها في البدايه وبعدين شافو انه ماينفعش انه يعمل كده تاني وعلي فكره بقي هو صح والله العظيم وانا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت اني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها افتكر انك لما بتموت وانت سايب صدقه جاريه بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك ..ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ماتموت يفضل يزود سيئاتك