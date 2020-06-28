محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عنده مبدأ وانا ندمت على حاجات ونفسي ربنا يسامحني

دافع محمد أنور عن يوسف الشريف بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء أثناء تصوير أعماله الفنية وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.

وكتب أنور عبر حسابه على "إنستجرام": "ايه كل الهري والكلام الفاضي وقلة الأدب اللي حصلت عشان الراجل ده، قال إنه عنده مبدأ معين هو أنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده لأنه ببساطه بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان، وأنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".

وتابع: "فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالو ده اخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الاول وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد من اعمال قديمه هو بيحضن فيها وقالوا أيام ما كان بيحب التلامس وكمية قلة أدب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إنه فيه ممثليين كتير زيه أصلا مش بيحبو يعملو ده او ندمو اصلا علي اعمال هما قدموها في البدايه وبعدين شافو انه ماينفعش انه يعمل كده تاني".

واختتم: "وعلي فكره بقي هو صح والله العظيم وانا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت اني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها

افتكر انك لما بتموت وانت سايب صدقة جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك ..ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ما تموت يفضل يزود سيئاتك.

كان الإعلامي رامي رضوان، رد على بعض العناوين التي وصفت تصريح الفنان يوسف الشريف، برفض المشاهد الساخنة في أعماله، بأنه يرفض ملامسة النساء.

وقال رامي رضوان، في تغريدة له عبر تويتر: «عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء .. والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة" في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح في الفيديو».

وأعاد يوسف الشريف، مشاركة تغريدة رامي رضوان، وعلق قائلًا: «مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عمومًا لازم نفترض حسن النيه .. وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها».

جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.