AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم فهمي يدافع عن يوسف الشريف: حر في رأيه

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

دافع الفنان كريم فهمي عن الفنان يوسف الشريف خاصة بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.


ونشر كريم صورة لـ"يوسف" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "الراجل ده انا بحبه وبحترمه في العموم، مخلص ومجتهد، وحر في رأيه، ويحترم، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضيه".


وكان الإعلامي رامي رضوان، قد رد على بعض العناوين التي وصفت تصريح الفنان يوسف الشريف، برفض المشاهد الساخنة في أعماله، بأنه يرفض ملامسة النساء. 


وقال رامي رضوان، في تغريدة له عبر تويتر: «عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء .. والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة"في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح في الفيديو». 


وأعاد يوسف الشريف، مشاركة تغريدة رامي رضوان، وعلق قائلًا: «مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عمومًا لازم نفترض حسن النيه .. وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها». 


جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 


وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أن له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوسف الشريف ضيف رامي رضوان في الحلقة الجديدة

هل يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية؟.. يوسف الشريف يرد: عاوز أرضي ربنا

يوسف الشريف: الاختيار أكبر من كونه فكرة مسلسل.. وأتمنى تقديم أعمال مثله كل عام

6 تصريحات جريئة لـ يوسف الشريف بعد نجاح مسلسل النهاية.. تفاصيل

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته..ومغردون : شابوه

ترشيحاتنا

حاجة سوبر.. أحمد موسى يعرض فيديو لأول قطار جديد قبل دخوله الخدمة

أخبار الفن | حقيقة إصابة عزب شو بـ كورونا .. عبدالله مشرف يغادر المستشفى .. ياسمين عبد العزيز تثير الجل حول حملها مجددًا

دعاء الوقاية من الأحلام المزعجة والكوابيس.. ثابت عن الرسول

عشقت الزمالك بسبب حازم إمام.. أوباما: خالد جلال غير في مسيرتي.. فيديو

إعلامية كويتية: فكوا الحظر عنا مثل مصر والسعودية

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل