كريم فهمي يدافع عن يوسف الشريف: حر في رأيه

دافع الفنان كريم فهمي عن الفنان يوسف الشريف خاصة بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.





ونشر كريم صورة لـ"يوسف" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "الراجل ده انا بحبه وبحترمه في العموم، مخلص ومجتهد، وحر في رأيه، ويحترم، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضيه".





وكان الإعلامي رامي رضوان، قد رد على بعض العناوين التي وصفت تصريح الفنان يوسف الشريف، برفض المشاهد الساخنة في أعماله، بأنه يرفض ملامسة النساء.





وقال رامي رضوان، في تغريدة له عبر تويتر: «عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء .. والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة"في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح في الفيديو».





وأعاد يوسف الشريف، مشاركة تغريدة رامي رضوان، وعلق قائلًا: «مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عمومًا لازم نفترض حسن النيه .. وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها».





جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.





وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أن له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.



