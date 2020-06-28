نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب

تستعد لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 الموجودة على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلاب في الثامنة من صباح اليوم ، لإتمام عمليات الكشف والتعقيم والتفتيش، وإنهاء عملية تسليم الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية لجميع الطلاب استعدادا لبدء امتحان مادة الديناميكا الذي من المقرر أن يبدأ في العاشرة من صباح اليوم.
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا من داخل لجان الثانوية العامة في القاهرة الجديدة ، لرصد مستوى النظافة والتهوية الجيدة و التباعد بين مقاعد الطلاب ، إلى جانب رصد وجود بوابات التعقيم ومظلات حماية الطلاب ، و تقفيل مداخل المدارس بشكل ينظم دخول الطلاب بدون تزاحم.