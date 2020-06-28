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تعليم

نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:01 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تستعد لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 الموجودة على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلاب في الثامنة من صباح اليوم ، لإتمام عمليات الكشف والتعقيم والتفتيش، وإنهاء عملية تسليم الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية لجميع الطلاب استعدادا لبدء امتحان مادة الديناميكا الذي من المقرر أن يبدأ في العاشرة من صباح اليوم.

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وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا من داخل لجان الثانوية العامة في القاهرة الجديدة ، لرصد مستوى النظافة والتهوية الجيدة و التباعد بين مقاعد الطلاب ، إلى جانب رصد وجود بوابات التعقيم ومظلات حماية الطلاب ، و تقفيل مداخل المدارس بشكل ينظم دخول الطلاب بدون تزاحم.


ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.


وبالنسبة لمواصفات كراسات امتحان الديناميكا للثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا،  يبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة  ، ويستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وتم تحديد الدرجة الكلية للامتحان بـ 30 درجة.

كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب
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