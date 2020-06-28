بسبب كورونا.. تأجيل حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالمحامين

قرّرت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، تأجيل حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الذي كان مقررًا عقده اليوم الأحد الموافق 28 يونيو بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت النقابة، أنه سيتم إعلان موعد ومكان انعقاد جلسات حلف اليمين في أقرب وقت، بالشكل الذي يحافظ على سلامة وصحة كافة الحضور، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت النقابة قد انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالقيد للمحامين الجدد وإجراء الكشف الطبى لهم .

كما أعلنت النقابة العامة للمحامين ، أسماء المحامين الجدد الذين خضعوا للكشف الطبي بالقاهرة في أيام 8 و 10 و15 و16 و17 مارس الماضى و 10 و11 مايو الماضى وذلك قبل عقد جلسة حلف اليمين القانونية لهم .





