بمركزي الفتح وأبنوب .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الجولات الميدانية لقيادات المحافظة لتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز وأحياء المحافظة، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية بجميع اللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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وتفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمركزى الفتح وأبنوب رافقه خلالها عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب لمتابعة الخدمات الامنية ولقاء رؤساء اللجان والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول وارتداء أكياس بلاستيكية للأحذية ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان، فضلًا عن تواجد زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة كما اطمئن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان.





وتفقد محافظ أسيوط في وقت سابق بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وانتظام سير اعمال الامتحانات.