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أمجد الحداد: نتوقع زيادة أعداد الإصابة بكورونا الفترة القادمة .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ فيروسات، إن افتتاح المستشفى الميداني يأتي تعقبًا لزيادة عدد حالات فيروس كورونا فى ما بعد فتح المحال والمطاعم والكافيهات، لافتًا إلى أنه هناك تخوفات فى الفترة القادمة مع إعادة فتح القهاوى والمطاعم والنوادى أن يكون هناك زيادة فى أعداد  الإصابة بفيروس كورونا.


وأضاف أمجد الحداد فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  الفترة القادمة يجب علينا أن نكون أكثر حرصًا فى الإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى لتقليل حدة العدوى.


وتابع أن الكمامة ستمنع الإصابة بدور شديد من فيروس كورونا، منوهًا بأنه يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا ولكن الحالات تكون بسيطة بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.


وأوضح أن الفتح قرار اقتصادى ولكن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وان تكون شديدة الصرامة فى الفترة القادمة، مضيفًا أن افتتاح المستشفى الميدانى لاستقبال مرضى فيروس كورونا يعد خطوة استباقية للدولة تحسبًا لزيادة الحالات.


وأشار إلى أنه أصبح لدينا احتياطى استراتيجى من الأسرة فى فترة ما بعد الفتح، مشددًا أن تجهيز آلاف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا تم فى وقت قياسي. 
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