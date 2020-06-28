تسجيل 750 إصابة جديدة بـ كورونا في قطر.. وتحذير من ارتفاع الأعداد مجددا

أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، سجلت قطر 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 94413 حالة.









وأشارت الوزارة القطرية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 78702 حالة بعد شفاء 1477 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 110 حالات.









وحذرت وزارة الصحة من أن المؤشر قد يعود الى الارتفاع مرة أخرى إذا قل التزام أفراد المجتمع بالاحترازات والإجراءات الوقائية.







