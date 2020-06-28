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أخبار العالم

تسجيل 750 إصابة جديدة بـ كورونا في قطر.. وتحذير من ارتفاع الأعداد مجددا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:47 م
تسجيل 750 إصابة جديدة
تسجيل 750 إصابة جديدة بـ كورونا في قطر
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، سجلت قطر 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 94413 حالة.


وأشارت الوزارة القطرية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 78702 حالة بعد شفاء 1477 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 110 حالات.


وحذرت وزارة الصحة من أن المؤشر قد يعود الى الارتفاع مرة أخرى إذا قل التزام أفراد المجتمع بالاحترازات والإجراءات الوقائية.


وبينت الوزارة أن عدد الإصابات اليومية بالفيروس بين المواطنين والمقيمين (من غير العمالة الوافدة) قد ازدادت مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو الماضي، وذلك برغم الهبوط في إجمالي الإصابات اليومية في دولة قطر.
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