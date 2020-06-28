برفقة كلبه.. عمرو وردة يشارك متابعيه بصورة جديدة

نشر اللاعب عمرو وردة , عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له .





وظهر فى الصوره برفقه كلبه من تقضيه اجازته الصيفيه.









تفاعل متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

ربنا يحفظك و يحميك

منور يا نجم

ايه الجمال ده









وعلي جانب اخر قد كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات نادي الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .





وقال موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي باوك اليوناني.





وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك سيعود مجددا لباوك .