برفقة كلبه.. عمرو وردة يشارك متابعيه بصورة جديدة

نشر اللاعب عمرو وردة , عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له .
وظهر فى الصوره برفقه كلبه من تقضيه اجازته الصيفيه.
تفاعل متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
ربنا يحفظك و يحميك
منور يا نجم
ايه الجمال ده
وعلي جانب اخر قد كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات نادي الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .
وقال موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي باوك اليوناني.
وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك سيعود مجددا لباوك .