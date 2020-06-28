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رياضة

برفقة كلبه.. عمرو وردة يشارك متابعيه بصورة جديدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر اللاعب عمرو وردة , عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له . 

وظهر فى الصوره برفقه كلبه من تقضيه اجازته الصيفيه.


تفاعل متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
ربنا يحفظك و يحميك
منور يا نجم
ايه الجمال ده


وعلي جانب اخر قد كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات نادي الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .

وقال موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي باوك اليوناني. 

وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك سيعود مجددا لباوك .
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A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on

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