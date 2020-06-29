أفضل دعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتى، وذلك خلال برنامجه "رحيق الإيمان"، المذاع عبر فضائية أبو ظبي.





وأجاب "وسيم"، قائلًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد الأخير (( اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ))، هذا الذى كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم.





وتابع قائلًا: ولكن عليكي أن تدعى بما شئتي من الادعية وتكونى فى حاجة اليه ويعبر عن ذاتك.



