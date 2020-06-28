ميلان ينتصر على روما 2-0 في الدوري الإيطالي .. فيديو

فاز نادي ميلان، بهدفين نظيفين، على حساب نظيره نادي روما، بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





الشوط الأول تبادل فيه الفريقان السيطرة، وكانت فرصتي دجيكو في الدقيقة 20، وشالهانجلو في الدقيقة 39، أخطر فرص النصف الأول من المباراة بين الفريقين، لكنهما لم ينجحا في هز شباك بعضهما البعض، ليسيطر التعادل السلبي بين الفريقين على الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني، أحرز الكرواتي أندي ريبيتش الهدف الأول للميلان في الدقيقة 76، بعد خطأ في دفاعات روما، قبل أن يؤكد التركي هاكان شالهانجلو انتصار الروسينيري بالهدف الثاني في الدقيقة 89، من علامة الجزاء.





وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي ميلان للنقطة 42 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نادي روما عند النقطة 48 في المركز الخامس.

وخسر نادي ميلان بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، حينما ودع دور نصف النهائي على يد يوفنتوس،