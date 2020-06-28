قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.. فيديو

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل السيارة الكهربائية المزمع إنتاجها في النصر للسيارات.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المستقبل للسيارات الكهربائية، لافتا إلى أن هناك 5 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم حاليا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن نموذج السيارة التي سيتم تصنيعها بمشاركة الصين تسير مسافة 400 كيلومتر خلال الشحنة الواحدة.

وأشار هشام توفيق، أن أسعار السيارة الكهربائية ستكون من الفئة المتوسطة،لافتا إلى أنه من المقرر إنتاج 25 ألف سيارة سنويا.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تسويق كمية من الإنتاج للعمل للتاكسى الأبيض، لافتا إلى عمليات شحن السيارة تستغرق من 4 لـ 8 ساعات.