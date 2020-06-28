AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

راهبان جديدان لدير الشهيد مارمينا بجبل أبنوب

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:18 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
احتفل دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب بصلوات إقامة طقس الرهبنة لاثنين من الأخوة طالبي الرهبنة بالدير برئاسة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس الدير.

وصلى نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس الدير، صلوات الرهبنة في عيد ظهور جسد الشهيد مارمينا العجائبي، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا بموا أسقف السويس والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.

أقرأ أيضا ..

وقبل بدء القداس تمموا الأباء الأساقفة طقس الرهبنة في حضور الأباء رهبان الدير دون حضور شعبي، وأقيم القداس الإلهي بعدها، والراهبان الجديدان هما: الراهب بولس الأبنوبي، والراهب إسحق الأبنوبي.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بيانا اليوم، الأحد؛ لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وجاء في البيان، "تشارك الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، جموع الشعب المصري العظيم احتفالها بالذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي حفظت تماسك الدولة الوطنية المصرية".

وأضاف البيان أنه شارك فيها الملايين من أبناء الشعب المصري ودافعوا عن حقهم في هوية ودولة مصرية تعبر عن كل المصريين وتمسكوا بالدور الوطني لجيشهم الباسل في مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركز الثقافي القبطي يعزى أسقف ملوي في وفاة كاهن الكنيسة بألمانيا

دير مارمينا بمريوط يحتفل بإقامة راهبين جديدين بحضور 3 أساقفة

الأنبا كيرلس يترأس صلوات إقامة 14 راهبة بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي

دير مارمينا يحذر من التعامل مع شخص ينتحل صفة راهب

ترشيحاتنا

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

تعرف على قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

الإرهابي بهجت صابر لـ الإخوان: آثم من لا يذهب إلى ليبيا

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

يوسف الشريف ليس وحده.. نجوم مارسوا الفن بانضباط.. حلمي وكريم ومنى وغادة بدون مشاهد ساخنة

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه