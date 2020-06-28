راهبان جديدان لدير الشهيد مارمينا بجبل أبنوب

احتفل دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب بصلوات إقامة طقس الرهبنة لاثنين من الأخوة طالبي الرهبنة بالدير برئاسة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس الدير.
وصلى نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس الدير، صلوات الرهبنة في عيد ظهور جسد الشهيد مارمينا العجائبي، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا بموا أسقف السويس والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.
أقرأ أيضا ..
الجيش رفض مساومة أعداء الوطن.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو
وقبل بدء القداس تمموا الأباء الأساقفة طقس الرهبنة في حضور الأباء رهبان الدير دون حضور شعبي، وأقيم القداس الإلهي بعدها، والراهبان الجديدان هما: الراهب بولس الأبنوبي، والراهب إسحق الأبنوبي.
وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بيانا اليوم، الأحد؛ لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وجاء في البيان، "تشارك الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، جموع الشعب المصري العظيم احتفالها بالذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي حفظت تماسك الدولة الوطنية المصرية".
وأضاف البيان أنه شارك فيها الملايين من أبناء الشعب المصري ودافعوا عن حقهم في هوية ودولة مصرية تعبر عن كل المصريين وتمسكوا بالدور الوطني لجيشهم الباسل في مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام.